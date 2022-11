Campanhas são fundamentais para diagnóstico precoce

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), para 2022, são esperados mais de 65 mil novos casos decâncer de próstata. Em 2020, foram registrados cerca de 15,8 mil óbitos, segundo dados do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade).

Segundo o INCA, em grande parte das vezes, o câncer de próstata possui evolução silenciosa, podendo não apresentar sinais e sintomas. Contudo, as manifestações clínicas mais comuns são: dificuldade de urinar, demora em iniciar ou finalizar o jato urinário, diminuição do jato urinário, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite e presença de sangue na urina.

Para o médico urologista e presidente da Associação Paulista de Medicina de Mogi, Dr. Carlos Eduardo Marins, campanhas de conscientização como as do Novembro Azul são fundamentais para trazer um alerta para a população masculina. O especialista adianta que, de acordo com o Ministério da Saúde, diminuiu a procura por exames do tipo PSA, que fazem o diagnóstico do câncer de próstata, de cerca de 5 milhões de exames em 2019 para 3 milhões em 2021. “Diminuiu muito por conta da pandemia, mas os homens já têm um histórico de procurar pouco o médico”, destaca Marins.