Campanha Inverno Solidário troca camisetas por leite em pó e café

Quem puder colaborar com a Campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem pode trocar 1 lata ou pacote de leite em pó (mínimo 400g) mais 1 pacote de café (mínimo 250g) por uma camiseta personalizada. A troca pode ser feita diretamente no Fundo Social de Mogi das Cruzes, que funciona no primeiro andar do prédio da Prefeitura, na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico.

Os itens da troca solidária – leite em pó e café – foram escolhidos pois sempre são muito demandados pelas entidades e públicos atendidos. Porém, a população também pode contribuir para a Campanha Inverno Solidário doando cobertores, agasalhos, pares de meia e itens para pets, como roupinhas e mantas.

As doações são destinadas para comunidades e pessoas em situação de vulnerabilidade por meio das instituições sociais, associações de bairro e lideranças comunitárias cadastradas. As arrecadações também atendem o Ginásio Municipal, que novamente abriu as portas para acolhimento espontâneo de pessoas em situação de rua no período de inverno.

Mais informações pelo telefone: 4798-5143.