Campanha em parceria com o Fundo Social arrecada embalagens e sorteia um iPhone 13

O Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com a ONG Espaço Urbano e o coletivo Okará Ambiental – inciativa GovTech do Polo Digital, está desenvolvendo uma campanha de arrecadação de embalagens longa vida (Tetra Pak), em que os participantes terão a chance de ganhar um iPhone 13. Os interessados devem juntar 20 embalagens e entregá-las higienizadas e abertas até o dia 28 de outubro na sede do Fundo Social, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura. A partir disso, receberão um cupom, que dá direito a participar do sorteio.

A campanha é patrocinada pela Tetra Pak e tem também parceria com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), portanto vale para todos os municípios do Alto Tietê. No ano passado, o vencedor foi de Mogi das Cruzes e levou consigo um iPhone 12. O sorteio será realizado pela ONG Espaço Urbano no dia 16 de novembro, às 14 horas, na sede do Condemat e também terá transmissão online por meio do canal no Youtube da ONG. A entrega do prêmio deve acontecer em até 30 dias após o sorteio.

O objetivo da ação é aumentar a quantidade e qualidade de itens destinados à reciclagem da cidade, estimulando e mobilizando a sociedade a separar materiais reaproveitáveis. Ela faz parte do projeto denominado Recicla Cidade, que engloba toda a região e visa a mobilização e o engajamento social no tema de geração, separação e encaminhamento de resíduos, com o objetivo de tornar as cidades mais limpas, conscientes e sustentáveis.

A iniciativa tem alinhamento direto com a campanha CICLOS, do Fundo Social de Mogi das Cruzes, que recebe tampas plásticas, lacres de alumínio e caixas Tetra Pak ao longo de todo ano, para beneficiar a causa animal e também instituições sociais cadastradas.

As embalagens longa vida que darão direito ao cupom e ao sorteio podem ser de qualquer marca e tamanho – basta apenas que sejam entregues 20 unidades, limpas e abertas. O Fundo Social de Mogi das Cruzes, que será o ponto de entrega dos itens, atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143.