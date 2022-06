Campanha do Fundo Social precisa de doação de cobertores

A campanha “Inverno Solidário – Gestos que Aquecem”, promovida pelo Fundo Social de Mogi das Cruzes precisa da doação de mantas e cobertores. A demanda por estes itens está alta, considerando as baixas temperaturas das últimas semanas.

“A campanha recebe a doação de diversos itens, como agasalhos, meias, roupas e mantas para pets. Mas com o frio dos últimos dias, percebemos que a necessidade de cobertores é maior: muita gente em estado de vulnerabilidade está precisando desta roupa de cama pra se aquecer durante a noite,” lembrou a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Simone Margenet Cunha.

As arrecadações podem ser feitas por qualquer pessoa física ou jurídica e as entregas podem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes ou então nos mais de 70 pontos de coleta. Além de prédios municipais, a coleta acontecerá em estabelecimentos parceiros, como supermercados, escolas e também condomínios.

Veja a relação completa dos pontos de coleta.

A ação é uma das mais tradicionais do órgão e nesta edição visa arrecadar não só agasalhos, como também cobertores, meias e roupas e mantas para pets. A iniciativa vai até o dia 30 de agosto e o pedido é para que os itens doados, se não novos, estejam em bom estado, de forma que ainda possam ser utilizados por outras pessoas e pets.

Como em todos os anos, o Fundo Social distribuirá tudo o que for recebido para pessoas em situação de vulnerabilidade social, a partir das instituições sociais, associações e lideranças de bairro cadastradas.

“Reforço o pedido: as pessoas que puderem e empresas de nossa cidade, colaborem com a doação de cobertores. É um momento difícil para muitas famílias e precisamos agir rápido para ajudá-las”, finalizou Simone.

Mais informações sobre a campanha Inverno Solidário – Gestos que Aquecem podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social, que é o 4798-5143.