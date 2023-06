Campanha do Clube de Campo arrecada meias para Associação do Voluntariado de Mogi 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) deu início nesta semana a mais uma edição da campanha “Vamos Ajudar”. Desta vez, o complexo esportivo e de lazer vai mobilizar seus associados para fortalecer o trabalho da Associação do Voluntariado de Mogi, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, arrecadando meias infantis e de adultos para a campanha “Pé Quentinho 2023”.

A intenção é ajudar a reduzir a sensação de frio e o risco de hipotermia de quem mais precisa. Com isso, os associados do CCMC poderão contribuir com o trabalho social no município e disseminar a solidariedade. Para efetuar as doações, os interessados podem depositar as meias adultas e infantis em três pontos de coleta devidamente sinalizados no Clube de Campo: Portaria, Secretaria e Academia. A Campanha “Vamos Ajudar” ocorrerá até o dia 31 de julho.

De acordo com a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, a nova edição da campanha ocorre num período em que pessoas em situação de vulnerabilidade necessitam de amparo. “No ano passado, mobilizamos nossos amigos e familiares com a arrecadação de agasalhos neste período de frio. Agora, optamos por meias, pois são itens necessários para o acolhimento social no inverno, além de serem peças acessíveis para todas as classes sociais”, afirmou Karin.

Na última edição da campanha “Vamos Ajudar”, o Clube de Campo arrecadou mais de 5 mil absorventes, que foram direcionados à campanha “Tia Chica”, do Fundo Social de Mogi das Cruzes.