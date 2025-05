Campanha do Agasalho 2025 é lançada para arrecadar mais de 220 mil peças

Doações vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade

A Campanha do Agasalho 2025 foi lançada na quarta-feira (21), no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, pelo Fundo Social de Mogi. A meta visa arrecadar mais de 220 mil peças de roupas, meias e cobertores, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante o evento, estiveram presentes autoridades, como a prefeita Mara Bertaiolli, o vice-prefeito, Téo Cusatis, e a presidente do Fundo Social, Maira Cusatis. Também participaram representantes de empresas e instituições parceiras da campanha, que anunciaram doações já no primeiro dia.

Ao todo, quase dois mil cobertores foram arrecadados durante o lançamento da campanha, sendo mil doados pela Niterra do Brasil, 300 pela Associação Cultural de Mogi das Cruzes (Bunkyo), 200 pela escola Maple Bear e 400 pela Agência de Fomento Empresarial (AGFE).

Segundo Maira Cusatis, todas as doações recebidas serão encaminhadas a mais de 150 associações, organizações e lideranças de bairro cadastradas no Fundo Social, para chegarem a quem mais precisa.

Ela também anunciou duas novidades para este ano: a arrecadação de agasalhos e acessórios para pets, como roupinhas, mantas e caminhas, e o lançamento do selo “Amigo do Fundo Social”, que será concedido a empresas e instituições parceiras. “Todo lugar que ajudar o Fundo Social, que for uma instituição séria, comércio sério, que quiser ser amigo do Fundo Social, pode procurar a gente. Vai ter lá o selo do Amigo do Fundo Social”, disse.

A prefeita Mara Bertaiolli fez agradecimentos às autoridades e parceiros presentes, e destacou a união da cidade para o sucesso da campanha. “Unidade no sentido de solidariedade e de amor, e que quando a gente dá as mãos, a nossa voz vai ecoar muito mais longe, então peço que cada um de vocês saia daqui com esse propósito de fazer a diferença”, destacou.

Cerca de 20 postos de coletavão ser distribuídos pela cidade, como prédios públicos, escolas, comércios, ginásios e shoppings.

Autoridades participaram da cerimônia de lançamento da Campanha do Agasalho 2025 no Theatro Vasques