Campanha de premiação especial para o Aniversário de Mogi das Cruzes será lançada pelo comércio

O Sincomércio do Alto Tietê e a CDL de Mogi das Cruzes prepararam uma ação especial em comemoração ao aniversário da cidade: a campanha “Moro Aqui, Compro Aqui, Ganho Aqui” – Edição Aniversário de Mogi

Durante todo o mês de setembro, os consumidores que realizarem compras nas lojas participantes poderão concorrer a prêmios, descontos e benefícios exclusivos, numa dinâmica inovadora que promete movimentar o comércio local.

A grande atração será a Máquina de Prêmios, instalada em praças públicas no centro da cidade, onde os clientes poderão trocar os vouchers recebidos nas compras por fichas e participar da experiência de “pescar” bolinhas com os prêmios ofertados pelos lojistas.

Cada associado participante disponibilizará 120 prêmios, descontos ou benefícios especiais, que serão sorteados de forma transparente e retirados diretamente na loja que os ofertou. Dessa forma, além de premiar os consumidores, a campanha garante que eles retornem ao comércio, fortalecendo a fidelização e movimentando as vendas no mês de aniversário da cidade.

O grande destaque será no dia 1º de setembro, no jogo do Mogi Basquete, quando mais de mil prêmios serão distribuídos aos torcedores presentes. A ação é uma oportunidade única de celebrar o aniversário da cidade e prestigiar o time local, fortalecendo a união entre comércio e esporte.

“Queremos que o aniversário de Mogi seja celebrado junto com o comércio e com a população. O consumidor compra na sua cidade, participa da máquina de prêmios e volta às lojas para retirar os benefícios. É uma forma de homenagear Mogi, fortalecendo nossa economia local”, afirma Valterli Martinez, presidente do Sincomércio e da CDL.

A iniciativa contará com divulgação em mídias locais, redes sociais e materiais promocionais, garantindo ampla visibilidade aos lojistas e incentivando os consumidores a prestigiarem o comércio mogiano durante todo o mês de setembro.

Informações e inscrições para lojistas associados pelo telefone (11) 4799-7788, ou pelo e-mail (convenios@sincomercio.com.br), ou site (www.sincodolar.com.br).