Campanha de Natal do Mogi Shopping sorteará carro 0KM

O clima de Natal já está no ar e promete grandes presentes no Mogi Shopping. O centro de compras vai sortear um Honda City zero quilômetro e presentear os clientes com panettones e chocottones exclusivos.

Para participar basta acumular R$ 600 em compras nas lojas participantes e cadastrar as notas fiscais no APP Mogi Shopping (disponível para download na Play Store e Apple Store). Depois disso, é só ir até o balcão de trocas em frente à Starbucks, retirar um panetone ou chocotone (brinde limitado a um por CPF e enquanto durar o estoque), imprimir o cupom para concorrer ao carroe depositar na urna. Os cupons para concorrer ao carro são ilimitados. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar! Consulte o regulamento no site www.mogishopping.com.br.

Gisele Mesquita, gerente de marketing do Mogi Shopping, explica que o sorteio do carro marcará a campanha de Natal ‘Desperte Sua Luz’. “Começamos a nossa programação de fim de ano com a inauguração da decoração de Natal e a chegada do Papai Noel, resgatando memórias de infância de alguns clientes e criando novas memórias em outros. Agora daremos início à grande promoção que presenteará os frequentadores do Mogi Shopping com brindes exclusivos e a possibilidade de ganhar um grande prêmio”.

A troca dos panettones e chocottones acontece a partir de 1º de dezembro e vai até 24 de dezembro ou enquanto durarem os estoques; já a troca dos cupons para concorrer ao grande prêmio, também terá início no dia 1º de dezembro e poderá ser realizada até dia 04 de janeiro de 2023, com o sorteio programado para 05 de janeiro de 2023, com transmissão ao vivo pelo Instagram @mogishopping.

O horário de funcionamento do balcão de trocas será: de 1°/12 a 15/12, das 13h às 20h; de 16/12 a 23/12, das 13h às 22h; no dia 24/12, das 10h às 18h; de 26/12 a 04/01, das 13h às 20h; nos dias 25/12, 31/12 e 1°/01 não haverá funcionamento.