Campanha contra Paralisia Infantil começa na 2ª feira

Entre os dias 8 de agosto e 9 de setembro, a Secretaria de Saúde de Mogi realiza a edição 2022 da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias e também a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente com até 14 anos, 11 meses e 29 dias. O atendimento ocorrerá em livre demanda, sem necessidade de agendamento.

No dia 20 de agosto, sábado, está prevista a realização do Dia ‘D’ de Vacinação, com todas as unidades abertas das 8 às 17 horas.

O objetivo das campanhas é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, bem como garantir que os jovens recebam todas as vacinas recomendadas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). “É fundamental que os responsáveis levem suas crianças e adolescentes aos Posto de Saúde mais próximo para receberem as vacinas e realizarem a atualização da situação vacinal”, alerta a chefe da Vigilância Epidemiológica Municipal, Lilian Peres Mendes.

As campanhas serão realizadas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Para ser vacinado, basta comparecer ao local levando documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente e comprovantes de vacinação contra a Covid-19, se tiver.

De acordo com o Ministério da Saúde, a meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para a multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme a situação vacinal de cada um.