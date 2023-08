Campanha contra a gripe segue até 31 de agosto nos postos de Saúde de Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano, por meio do setor de Vigilância Epidemiológica, anunciou a prorrogação da campanha de vacinação contra a gripe, que será disponibilizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Saúde da Família (USFs), até 31 de agosto, ou enquanto durarem as doses.

A imunização contra o vírus causador da gripe, o Influenza, pode ser aplicada aos suzanenses a partir dos 6 meses nos 24 postos de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Interessados podem conferir o endereço nas unidades por meio do link bit.ly/EnderecosUBS .

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, reforçou a importância da imunização. “É fundamental que todos se conscientizem e compareçam aos nossos postos de saúde para atualizar o esquema vacinal. Buscamos proteger nossa população de todos os males da gripe e, por isso, a forma mais eficaz de garantir segurança à população suzanense é disponibilizar a vacina de modo em que haja uma menor circulação do vírus”, afirmou. Até o momento, foram administradas 85.401 doses à população.

Busca ativa

O serviço de busca ativa, que vem promovendo visitas aos domicílios suzanenses desde o início de março, seguirá com suas ações até o final de agosto. Na programação, para este sábado (05/08), a vacinação acontecerá no bairro Caxangá, e no sábado seguinte (12/08) o trabalho de ação casa a casa contemplará os moradores do Jardim Casa Branca.

A ação na residência dos moradores visa oferecer proteção contra doenças como o novo coronavírus (Covid-19), poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia e febre amarela, conferindo orientação e aplicações das doses pendentes. Também é verificado se há atrasos de vacinas de outras enfermidades para registro em documento e posterior acompanhamento pela unidade de saúde de referência.