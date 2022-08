Caminhão CAIXA pra Elas fica em Suzano até dia 18

O Caminhão CAIXA pra Elas chegou, nesta quarta-feira (10/08), em Suzano (SP) com a unidade móvel do banco. As mulheres terão atendimento especializado, ações de acolhimento e apoio, além de conteúdos informativos sobre empreendedorismo. O caminhão está localizado no estacionamento do Suzano Shopping, das 10h às 15h, e permanece na cidade até quinta-feira (18/08).

CAIXA pra Elas:

Por meio do CAIXA pra Elas, as mulheres terão acesso a produtos e serviços adequados às suas necessidades como crédito, seguridade, conta, investimento, além de disponibilizar conteúdos voltados à educação financeira para o empreendedorismo e formalização das microempreendedoras individuais.

O CAIXA pra Elas disponibiliza atendimento em todas as unidades do banco feito por 8.000 empregados especializados, sendo que 1.000 unidades terão espaço dedicado até o final do mês de agosto, além de 2 barcos e 4 caminhões CAIXA, que terão rotas específicas para atendimento móvel.

Os endereços das unidades com espaço CAIXA Pra Elas e as condições diferenciadas podem ser consultadas em CAIXA Pra Elas.

Serviço:

CAIXA Pra Elas em Suzano/SP

Período: de 10 a 18/08/2022

Horário: das 10h às 15h

Local: R. Sete de Setembro, 555 – Jardim dos Ipês, Suzano – Suzano Shopping