Caminhada pelo Autismo tem inscrições abertas

A quarta edição da Caminhada pelo Autismo, um evento dedicado à conscientização e apoio à comunidade autista, organizada pelo Instituto Ativar, acontece no dia 28 de abril. Com saída programada para as 7h30 do Centro do Paradesporto de Mogi das Cruzes, esta iniciativa busca promover a inclusão, conscientização e visibilidade sobre o autismo.

A caminhada reúne indivíduos, famílias, profissionais e apoiadores da causa autista, em um esforço conjunto para aumentar a visibilidade e promover a aceitação da diversidade. “Estamos entusiasmados em realizar mais uma edição da Caminhada pelo Autismo, reforçando nosso compromisso com a conscientização e apoio às pessoas autistas”, afirma a Vice-Presidente do Instituto Ativar, Marcela de Lourenço.

A caminhada oferece uma plataforma para celebrar as conquistas das pessoas autistas, além de destacar os desafios enfrentados e as necessidades de apoio contínuo. Ao participar deste evento, os cidadãos têm a oportunidade de mostrar seu apoio à causa autista e contribuir para uma sociedade mais informada e inclusiva.

Todos estão convidados a participar desta iniciativa. Para se inscrever ou obter mais informações sobre a Caminhada pelo Autismo, entre em contato com o Instituto Ativar-Autismo Mogi das Cruzes pelo telefone 11 93900-5692 ou visite a página no Instagram @autismomogidascruzes.