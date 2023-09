Câmeras no Cemitério São Salvador serão articuladas com Central de Operações

A partir da próxima semana, será iniciada a articulação do CFTV (Circuito Fechado de TV) do cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano, ao novo sistema de monitoramento por câmeras da Cidade, o COI (Centro de Operações Integradas), cuja inauguração está marcada para 10 horas do próximo sábado (30 de setembro). O COI funcionará no número 3.003 da Avenida Engenheiro Miguel Gemma, no Jardim Armênia.

As informações são do secretário de Segurança, Toriel Sardinha, e foram dadas aos parlamentares que compõem a CEV (Comissão Especial de Vereadores) dos Cemitérios em reunião realizada na tarde desta quarta-feira, 27. A Comissão foi criada para investigar e coibir os constantes furtos de peças do São Salvador, como placas, portões, castiçais, porta-retratos, entre outros itens que adornam as sepulturas.

“Vamos instalar as câmeras lá no cemitério São Salvador. Estamos esperando a inauguração do COI, que será realizada no próximo sábado. Não estamos dizendo ‘vai ter um dia’. O COI vai abrir no sábado, e as câmeras já estão compradas. Então, é questão de semanas para o cemitério São Salvador estar funcionando de forma integrada, com monitoramento inteligente, com o melhor da tecnologia adotada pelas chamadas smarts cities”, disse Sardinha.

Ainda segundo o secretário, as imagens captadas no cemitério São Salvador, com a conexão com o COI, passarão a receber tratamento de dados de sistema inteligente analítico.

“Tudo que for filmado no São Salvador irá direto para o COI. Assim, qualquer pessoa que entrar ali será flagrada pelas imagens, que irão direto para os operadores do COI. Assim, será possível enviar viaturas ao local imediatamente após as intercorrências”, comentou o secretário de Segurança.

Presidente da CEV, Policial Maurino disse que o trabalho da Comissão prosseguirá, apesar dos avanços já conquistados. “Vamos continuar com o nosso trabalho na CEV, cobrando, fiscalizando, e também colocando a população a par de todas as evoluções, que não são poucas. Queremos dar boas notícias aos mogianos, principalmente àqueles que sofreram com os túmulos de seus parentes sendo violados.