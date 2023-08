Câmara recebe Simpósio sobre estresse e depressão nesta terça

A Câmara de Mogi recebe nesta terça, dia 29, a partir das 19h, o 1º Simpósio de Estresse, Ansiedade e Depressão, organizado pelo vereador John Ross (PODE).

Estarão presentes a Professora Dra. Vera Socci (uma das fundadoras da cadeira de Psicologia na Universidade de Mogi das Cruzes), Fabiane Souza da Silvia (Psicóloga e Coordenadora da Instituição de Longa Permanência para Idosos), Adriana Fernanda de Oliveira Santos (Psicóloga Clínica e Palestrante), Renata Fátima Alves Silva (Psicóloga e pioneira na apresentação de trabalhos de Psicologia no Congresso Nacional dos Esportes), Sueli dos Santos Vitorino (Psicóloga e Palestrante) e Diogo Arnaldo Corrêa (Psicólogo, Especialista em Logoterapia e Análise Existencial Clínica).

Este simpósio reflete a conquista da aprovação do Projeto de Lei 64/2023 que fica instituído, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de Mogi das Cruzes, a “Semana Municipal da Psicologia”, a ser comemorado, preferencialmente, na semana do dia 27 de Agosto; data esta também ora instituída no referido Calendário Oficial de Datas como o “Dia do Psicólogo”.

O vereador John Ross fala sobre a importância do evento: “A importância da psicologia é inegável. Ela enriquece nossa compreensão de nós mesmos e dos outros, melhora nossa qualidade de vida, melhora nossas interações sociais e impulsiona o progresso em diversas áreas. À medida que continuamos a avançar como sociedade, é vital refletir e valorizar a psicologia como um pilar essencial para o desenvolvimento humano. Por isso, nada mais justo do que aprender, ouvir, entender, conhecer, mais do que somos, se autoconhecendo na prática”.