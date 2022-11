Câmara prestigia lançamento da “Loja do Bem” no Mogi Shopping

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Marcos Furlan (PODE), participou na sexta-feira, 18, do lançamento da Loja do Bem, primeiro espaço colaborativo e social que será mantido em parceria com o Mogi Shopping para a realização da campanha “Natal de Sorrisos”, iniciativa do Fundo Municipal de Solidariedade.

No local, ficarão disponíveis indicações de crianças para serem apadrinhadas pela ação de arrecadação de roupas, calçados e brinquedos.

“Essa campanha já é uma tradição mogiana. No entanto, será a primeira vez que se abre uma loja da Prefeitura no maior centro de compras do Município. Isso é uma sacada muito boa porque muitas pessoas transitam por estes corredores, o que vai ajudar a dar mais visibilidade para o projeto”, disse Furlan.

O prefeito de Mogi, Caio Cunha (PODE), agradeceu ao Mogi Shopping pela parceria. “Nossa Cidade tem muitas regiões com dificuldades sociais e econômicas. Com um espaço nobre como este, acreditamos que mais crianças poderão ser adotadas por essa campanha, que já se tornou consagrada”.

A vice-prefeita da Cidade, Priscila Yamagami Kähler, também participou da cerimônia. “Este local vai ser um pedacinho da Prefeitura dentro do Mogi Shopping. Estamos felizes de poder ajudar essas famílias neste Natal”.

O novo presidente do Fundo Social de Solidariedade, Márcio Maldonado Filho, disse que a meta é conseguir arrecadar kits para cerca de 400 crianças somente por meio da Loja do Bem do Mogi Shopping. “Estamos em uma época que tem certo toque mágico, ou seja, é um período para reflexão, para incentivarmos a prática do bem e da solidariedade. Esse espaço vai funcionar como uma ponte para unir aqueles que podem doar e os mais vulneráveis de nossa Cidade”.

Além da Loja do Bem, será possível adotar crianças da campanha “Natal de Sorrisos” na sede do Fundo Social, que fica no primeiro andar da Prefeitura, e em outros 50 pontos do Município, como escolas, estabelecimentos comerciais e hospitais.

Na Loja do Bem, que fica em frente à Kopenhagen, será possível adotar crianças do Parque São Martinho e do Conjunto Santo Ângelo. Para participar, o doador deve escolher uma criança em um dos pontos de coleta da iniciativa e entregar roupas, calçados e um brinquedo para cada um dos pequenos previamente cadastrados.

As doações serão encaminhadas para as instituições sociais, associações de bairros e lideranças comunitárias inscritas no projeto. Mais informações podem ser obtidas junto ao Fundo Social de Solidariedade: 4798-5143.