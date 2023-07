Câmara pede reabertura de acesso e bilheteria da Estação Estudantes

Foi aprovada, na sessão ordinária desta terça-feira (04), uma moção, de autoria do vereador Edinho (MDB), que faz um apelo ao Governo do Estado de São Paulo para que sejam reabertos a bilheteria e o acesso da Estação Estudantes, da CPTM (Companhia de Trens Metropolitanos), localizados na Rua Álvaro Pavan (em frente à UMC).

No documento legislativo apresentado nesta tarde aos demais vereadores, Edinho argumenta que o fechamento da bilheteria e do acesso à Estação são motivos de diversas críticas de usuários do sistema. Isso porque o fechamento das estruturas estaria causando transtornos e dificuldade de locomoção, principalmente àqueles cidadãos com idade mais avançada.

“Os idosos estão sofrendo muito, os estudantes têm que subir o escadão e se atrasam. Ligamos para a CPTM, mas nada foi resolvido. Os munícipes precisam de mais tranquilidade para acessar o transporte”, disse Edinho.

Inês Paz (PSOL) concorda com o colega. “A CPTM não é de âmbito municipal. Então, só podemos mesmo é fazer apelos para que as melhorias sejam feitas. Infelizmente, não há preocupação em melhorar o transporte público. Ouço muito sobre a privatização da CPTM, mas ouço pouco sobre projetos que possam de fato melhorar os serviços”.

O vereador Policial Maurino (PODE) também se manifestou. “É lamentável termos que fazer uma Moção dessas. Mogi das Cruzes é cortada por quatro estações, e há um enorme descaso do Governo do Estado. Por que não querem facilitar a vida dos mogianos? É muito ruim isso”. A Moção foi aprovada pela totalidade dos vereadores e será enviada ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP).