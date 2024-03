Câmara pede mais trens diretos para Mogi

Os vereadores mogianos aprovaram uma moção que apela à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) que sejam aumentados os trajetos de trens que viajam diretamente à Estação Estudantes. A reivindicação é para que haja mais viagens sem a baldeação que tem ocorrido em Guaianazes e Suzano.

A Linha 11-Coral, que liga Mogi a São Paulo, recebe diariamente 520 mil passageiros, que viajam para trabalhar, estudar e passear. Desde o final de 2023, o número de trens que fazem o percurso diretamente, sem parada em Suzano e Guaianazes, diminuiu consideravelmente, conforme relato de passageiros mogianos aos parlamentares.

Inês Paz (PSOL) lembrou que os trabalhadores são os mais afetados. “Precisamos cobrar os deputados da região. Essa situação está um caos. Lutamos tanto pela extensão da linha férrea em César de Souza, mas não somos ouvidos. É necessário ampliar a articulação política, inclusive com uma participação mais ativa do prefeito. Os trabalhadores estão sofrendo muito”.

Edson Santos (PSD) endossou as palavras da colega. “Muitos vereadores foram procurados pela população. É claro que esta Casa de Leis tem de entrar nesta briga. Foi uma batalha enorme eliminar a baldeação em Guaianazes. Não bastasse a volta desta última baldeação, os mogianos agora sofrem com mais uma, que é a parada em Suzano. O governador está faltando com o respeito com a nossa cidade”.

Com a redução, a espera pelo trem nas plataformas da Estação Estudantes, que antes era de três minutos em média, agora passou a ser de 15 minutos, de acordo com o relato dos passageiros.