Câmara lamenta falecimento de “Dadá”, servidor aposentado do Legislativo

Por meio do Requerimento 37/2023, assinado por todos os vereadores da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, foram consignados votos de profundo pesar pelo falecimento de Odair Teixeira da Silva, o Dadá, aos 67 anos. Dadá, que foi servidor no Legislativo entre os anos de 1983 e 1997, faleceu no dia 18 de março, no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes. Seu corpo foi sepultado no Cemitério São Salvador.

Odair Teixeira da Silva nasceu em 20 de setembro de 1955, na cidade de Passos, Minas Gerais, e veio para Mogi das Cruzes com a família aos oito anos de idade. É o segundo dos nove filhos de Olga Soares Teixeira e João Alves Teixeira, tendo como irmãos Luís Carlos Teixeira, Ana Maria Teixeira Santos, João Carlos Teixeira, Silvio Carlos Teixeira, Laudarina Maria Teixeira, Odelio Teixeira, Maria Aparecida Teixeira e Angela Maria Teixeira.

“A história de Dadá é das mais ricas, pois contém em seu contexto aspectos que dignificam não só a pessoa do ex-servidor, mas toda a comunidade que o tem como exemplo”, ressaltaram os vereadores.

O vereador Iduigues Martins (PT) enalteceu a trajetória de Dadá e sua dedicação ao Legislativo. O parlamentar sugeriu que o nome de Dadá fosse dado a uma das salas da Câmara. “Foi uma pessoa excepcional, um ser humano puro. Alguém que marcou a história desta Casa desde a sua mais tenra idade. Temos duas salas nessa Casa que não foram batizadas com nenhum nome. Gostaria de fazer um oficio conjunto para nomearmos uma dessas salas com o nome de uma pessoa que não foi vereador, mas alguém que marcou essa Casa”, afirmou.

“Dadá era uma pessoa maravilhosa e muito atuante nos gabinetes da Câmara. É uma perda significativa. Acatamos a sugestão do vereador Iduigues para darmos o nome dele a uma das salas do Legislativo”, complementou o presidente da Casa, vereador Marcos Furlan (Pode).

Dadá concluiu sua formação na APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes, onde recebeu o aprendizado necessário para que pudesse ser inserido no meio social e no mercado de trabalho. Com seu carisma, começou a realizar pequenos trabalhos de office-boy para os vereadores e servidores, até que em 11 de março de 1983 foi nomeado pelo então presidente Ivan Nunes de Siqueira como atendente de gabinete, tornando-se servidor público municipal.

Com o agravamento dos problemas de saúde, causados pela insuficiência renal, “Dadá” foi afastado das funções e aposentado em 13 de maio de 1997. Entretanto, continuou visitando a Câmara Municipal e a Prefeitura, revendo os velhos amigos e conquistando novas amizades.

Em 23 de setembro de 2013, Dadá recebeu do Legislativo Mogiano o título de Honra ao Mérito, pelo seu exemplo de vida e dedicação ao trabalho. A homenagem foi concedida com o intuito de coroar e enaltecer não só a pessoa de “Dadá”, mas também o trabalho que a APAE desenvolve na cidade de Mogi das Cruzes, durante longos e preciosos anos, trabalho esse que se mostra evidente no desenvolvimento pessoal e na inclusão social que o ex-servidor conquistou.