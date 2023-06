Câmara discute aumento de orçamento para Cultura

A Comissão Permanente de Cultura, Esporte e Lazer da Câmara de Mogi promoveu uma reunião de trabalho com a Prefeitura na terça-feira, 30, para discutir o orçamento da Cultura para o ano de 2024. O encontro foi comandado pelo vereador Edu Ota (Pode), presidente da Comissão, e contou com a presença dos secretários de Finanças e Cultura, Ricardo Abílio e Claudinéli Moreira Ramos, respectivamente.

Durante a reunião, a Frente Popular pela Cultura apresentou um manifesto com alguns pontos de melhoria no setor, sendo o principal deles um aumento para R$ 20 milhões na verba destinada à Cultura para o próximo ano.

O secretário de Finanças, Ricardo Abílio, também defendeu um aumento na verba para a Cultura, porém, ressaltou que, dentro do orçamento do município, existem muitos recursos sobre os quais a Prefeitura não tem controle, como os repasses para a Saúde, Educação, Semae e Câmara Municipal, por exemplo. Além disso, Abílio lembrou que existem muitas áreas a serem contempladas dentro do planejamento do governo.

Grupo de trabalho

A secretária de Cultura falou sobre a dívida histórica para defender a necessidade de valorizar os artistas, movimentos culturais e equipamentos públicos. Claudinéli também afirmou que “qualquer secretária de Cultura comprometida vai defender um aumento no orçamento da Pasta”. No entanto, ela observou que é necessário haver viabilidade financeira no município para alocar mais recursos.

Claudinéli sugeriu a criação de um grupo de trabalho junto à Secretaria de Cultura para estudar formas de propor um aumento no orçamento para 2024. A sugestão é que o grupo de trabalho tenha um papel propositivo e encontre soluções que tornem viável um aumento de recursos na Cultura. Uma das soluções mencionadas é a oportunidade de relação e integração de projetos com outras Secretarias, como Educação ou Esportes.