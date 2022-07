Câmara de Suzano abre concurso público para três cargos

A Câmara de Suzano publicou nesta terça (12), no Diário Oficial Eletrônico do Município, o edital de abertura de inscrições para o concurso público 01/2022, destinado ao preenchimento dos cargos de auxiliar administrativo e analista de compras, cada um com uma vaga, e para cadastro reserva do cargo de agente parlamentar. As inscrições poderão ser feitas a partir das 10 horas do dia 20 de julho até as 23h59 de 25 de agosto de 2022, exclusivamente pelo site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (Vunesp), responsável pela organização e aplicação das provas: www.vunesp.com.br .

As provas objetivas estão previstas para 9 de outubro de 2022, no período da tarde.

Os cargos de agente parlamentar e de auxiliar administrativo pedem como requisito o ensino fundamental completo. O salário para ambos os cargos, com base no mês de março de 2022, é de R$ 2.012,70. Já o cargo de analista de compras exige ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Engenharia ou Economia. O salário é de R$ 6.604,48. A Câmara ainda oferece os benefícios vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio creche.

As taxas de inscrição no concurso variam de acordo o cargo e devem ser pagas até 26 de agosto. Para os cargos de agente parlamentar e de auxiliar administrativo, o valor é de R$ 54,90. A taxa para inscrição para concorrer ao cargo de analista de compras é de R$ 98,80.