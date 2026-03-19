A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizou, na tarde desta terça-feira (17), uma sessão solene marcada por reconhecimento ao trabalho voluntário ao conceder uma moção de aplauso ao Rotary International, que celebrou 121 anos no último dia 23 de fevereiro.

A iniciativa teve como objetivo destacar a relevância histórica da instituição, que há mais de um século atua globalmente promovendo ações humanitárias e mobilizando líderes comunitários. Em Mogi das Cruzes, o Rotary mantém presença ativa por meio de projetos sociais voltados à saúde, educação, assistência social e desenvolvimento comunitário, impactando diretamente a vida de diversas famílias.

Durante o evento, foi informado aos presentes sobre a entrega de uma placa em aço escovado em homenagem à data comemorativa, simbolizando o reconhecimento oficial do município à trajetória da instituição. A ocasião também marcou a retomada da comemoração do Dia do Rotary na cidade, iniciativa que reforça a valorização do trabalho voluntário e resgata uma tradição importante no calendário local.

Em nota oficial, o Rotary expressou gratidão à Prefeitura de Mogi das Cruzes e à Câmara Municipal de Mogi das Cruzes pelo reconhecimento e apoio às ações desenvolvidas no município. A entidade destacou a importância da parceria com o poder público para a continuidade e ampliação dos projetos sociais.

O agradecimento foi direcionado de forma especial ao vereador Marcos Furlan, que abraçou a causa e contribuiu de forma decisiva para a realização da homenagem. Segundo o Rotary, o parlamentar atuou com dedicação, eficiência e sensibilidade, sendo peça fundamental para a concretização da moção de aplauso.

A solenidade reforça o reconhecimento institucional ao trabalho desenvolvido pelo Rotary ao longo de sua história, evidenciando seu compromisso com a promoção do bem-estar social, da solidariedade e da transformação de realidades por meio do voluntariado.