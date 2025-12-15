Câmara de Mogi das Cruzes homenageia projeto social e Sesc São Paulo

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realiza nesta segunda-feira (15), a partir das 19 horas, a cerimônia de outorga do título de “Honra ao Mérito” ao projeto “Fazendo a Diferença”. A homenagem reconhece a atuação da ONG, que há mais de 20 anos desenvolve ações sociais e educacionais voltadas a crianças e jovens da periferia mogiana.

De autoria da vereadora Priscila Yamagami, a solenidade acontecerá no Plenário Vereador Doutor Luiz Beraldo de Miranda e obedece ao Decreto Legislativo nº 283/2025. Ao longo de sua trajetória, o projeto “Fazendo a Diferença” tornou-se referência em inclusão social, oferecendo oportunidades de desenvolvimento educacional e humano.

Na terça-feira (16), a Câmara também presta homenagens ao Sesc São Paulo. Ivo Dall’Acqua Júnior, presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e dos Conselhos Regionais do Sesc e Senac em São Paulo, e Luiz Galina, diretor regional do Sesc São Paulo, receberão o Título de Cidadão Mogiano.

A unidade Sesc Mogi das Cruzes será contemplada com o Título de Honra ao Mérito. As homenagens foram propostas por todos os vereadores da Câmara Municipal, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à cidade nas áreas social, cultural e educacional.

