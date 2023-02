Câmara de Mogi arrecada doações para o Litoral Norte

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está arrecadando donativos para as cidades do Litoral Norte paulista, afetadas pelos deslizamentos de encostas provocados pelas intensas chuvas registradas neste Carnaval.

Até as 14h30 desta quinta-feira, 23, o número de mortos já somava 49, sendo 48 pessoas de São Sebastião e uma de Ubatuba.

A intenção da Casa de Leis é colaborar com o Fundo Social de Mogi das Cruzes, que já atua na tarefa de angariar itens de primeira necessidade para os sobreviventes e desabrigados. Na lista de possíveis contribuições é recomendável priorizar alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, calçados e itens de higiene pessoal, como sabonete e creme dental.

“O povo mogiano é aguerrido e solidário. Neste momento, precisamos unir esforços para ajudar nossos vizinhos do Litoral Norte nesta tragédia tão devastadora. Já pedi também o apoio dos funcionários do Legislativo”, disse o presidente da Casa de Leis, Marcos Furlan (PODE).

A sugestão de mobilizar esforços foi dada pelo vereador Francimário Farofa (PL) em sessão ordinária nesta quarta-feira, 22. “Acho que a gente deveria fazer uma campanha para ajudar as pessoas do Litoral Norte. Vamos fazer uma força-tarefa, arrecadar alimentos, água e o que mais for possível. Falei com o prefeito Felipe Augusto [PSDB], grande amigo de São Sebastião. Pela grandeza desta Casa de Leis, certamente vamos conseguir dar uma grande contribuição”.

Furlan lembrou ainda a proximidade de Mogi das Cruzes com a região afetada. “Muitos mogianos estão acostumados a frequentar as praias dessas cidades, seja em feriados, seja em fins de semana. Não poderíamos ficar indiferentes diante desse triste acontecimento com nossos vizinhos de municípios tão queridos e hospitaleiros como Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, Bertioga e, principalmente, São Sebastião”.

As doações podem ser efetuadas das 8 às 17 horas na sede do Legislativo, que fica no número 381 da Avenida Narciso Yague Guimarães, no Centro Cívico.