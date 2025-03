Câmara de Mogi aprova convênio entre Prefeitura e Estado para construção da ponte da Volta Fria

O Projeto de Lei (PL) nº 14/2025, de autoria da prefeita Mara Bertaiolli, foi aprovado pela Câmara de Mogi das Cruzes. O PL prevê a celebração de convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) para a construção da ponte na Estrada da Volta Fria. Este é o primeiro projeto em parceria com o Governo do Estado neste ano e representa um investimento de R$ 27 milhões para a região, custeado pela esfera estadual.

A obra, aguardada há anos pelos moradores locais, inclui pista dupla, estrutura de concreto e uma rotatória, permitindo a interligação com a Estrada Furuyama e facilitando o acesso a Suzano. O projeto prevê ainda a demolição da ponte existente na Volta Fria e a elevação do greide. A atual estrutura, precária, permite a passagem de apenas um veículo leve por vez.

Com a aprovação do Projeto de Lei na Câmara Municipal, caberá ao DER elaborar o processo licitatório para a contratação da empresa especializada que realizará as obras. “Agradecemos os vereadores municipais, que mais uma vez, de forma ágil e alinhados com os legítimos interesses da população, nos auxiliam na retomada de projetos importantes para a cidade. Com o autorizo para a celebração de convênio com o DER, seguimos para a próxima etapa, que cabe ao Governo do Estado”, afirmou a prefeita.

Em janeiro, com apenas 15 dias de mandato, a prefeita e o vice, Teo Cusatis, receberam em Mogi o superintendente do DER, Sergio Codelo, para uma vistoria técnica na Volta Fria. Na oportunidade, Codelo confirmou o compromisso do Estado em custear as obras, garantindo segurança e mobilidade para os moradores daquela região.

“Esta é uma ponte que precisa ser trocada há muitos anos. Começamos o mandato com uma parceria muito forte com o Governo do Estado de São Paulo. A exemplo disso, durante a visita do superintendente do DER, Sérgio Codelo, a Mogi das Cruzes, ele nos entregou o projeto aprovado de substituição da ponte e criação de uma nova rotatória. A expectativa é que as obras tenham início ainda neste ano”, reforçou o vice-prefeito.

Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal foi aprovado na sessão, por unanimidade de votos