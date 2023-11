Câmara de Mogi abre inscrições para o Parlamento Estudantil

Tiveram início nesta sexta-feira, 1º de novembro, as inscrições para o “Parlamento Estudantil 2023”, que poderão ser feitas por meio da entrega de Projeto de Lei e ficha de inscrição no Protocolo Legislativo da Casa de Leis mogiana ou pelo e-mail parlamentoestudantil@cmmc.sp.gov.br até o dia 14 de novembro. A ficha de inscrição está disponível no site da Câmara, no link: http://www.cmmc.com.br/parlamento_estudantil/, dentro do Manual do Candidato.

O Parlamento Estudantil está na 13ª edição e acontecerá entre os dias 27 de novembro a 1º de dezembro. Serão selecionados 23 estudantes do Ensino Médio para participação no projeto, número que corresponde ao de vereadores, conforme a Lei Orgânica do Município. O aluno que quiser viver a experiência legislativa na prática deverá preparar e apresentar um projeto de lei na sua escola, acompanhado da ficha de inscrição preenchida.

Serão selecionados os 23 melhores trabalhos apresentados, segundo os critérios de: criatividade, originalidade, pertinência, respeito ao formato de projeto de lei, correção gramatical, concisão e clareza. Os nomes dos 23 alunos escolhidos serão divulgados no portal da Câmara Municipal (www.cmmc.sp.gov.br) no dia 23 de novembro de 2023. Os alunos selecionados serão informados pelo Legislativo por telefone.

A Comissão Permanente de Educação do Legislativo, presidida pelo vereador Clodoaldo de Moraes (PL), será responsável pela organização da iniciativa. “Trata-se de uma oportunidade de os jovens viverem a experiência parlamentar, o que vai ajudar a despertar a noção de cidadania. Além disso, é uma forma de a Câmara estimular a participação ativa da sociedade nas atividades parlamentares, que ditam os rumos da nossa Cidade”.

Cronograma

27 de novembro

Os vereadores estudantis deverão se apresentar na Câmara no dia 27 de novembro, às 9 horas, trajando preferencialmente o uniforme da escola. As atividades começam com a solenidade de diplomação no Plenário da Câmara Municipal.

Depois, os empossados conhecerão os setores da Câmara e receberão orientações para o desenvolvimento dos trabalhos legislativos. Será realizada uma reunião para discutir a composição da Mesa Diretiva.

28 e 29 de novembro

Acompanhamento das sessões ordinárias dos vereadores titulares. Os vereadores estudantis serão convidados especiais nas Sessões Ordinárias da Câmara Municipal, realizadas a partir das 15 horas. A atividade é opcional, mas importante para que os estudantes vejam como é realizada a Sessão Ordinária. Na ocasião, os vereadores estudantis poderão conversar com os vereadores e tirar dúvidas sobre o trabalho parlamentar.

30 de novembro

Quinta-feira, a partir das 15 horas, haverá a posse, eleição da mesa diretiva e sessão ordinária para deliberação dos projetos de lei.

1° de dezembro

Sexta-feira, a partir das 15 horas, haverá a sessão ordinária para votação dos projetos de lei e em seguida o encerramento com a entrega de certificados de participação.