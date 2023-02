Câmara cobra do Governo do Estado estudo para despoluir o Rio Tietê

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira, 8, o Requerimento nº 10/2023, que faz questionamentos ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

De autoria da vereadora Malu Fernandes (SD), o documento legislativo pede informações sobre a Concorrência n° 014/DAEE/2021/DLC, que previa a contratação de estudos de alternativas para despoluição do Rio Tietê em Mogi das Cruzes. Essas análises estavam estimadas em R$ 3,4 milhões.

No entanto, um ano depois da abertura da licitação, não se tem conhecimento do resultado do estudo realizado nem sobre o que o DAEE planeja fazer com essa avaliação técnica.

Nesse contexto, a parlamentar, por meio do Requerimento nº 10, faz os seguintes questionamentos ao órgão estadual:

• Já foram entregues pela empresa contratada os resultados do estudo?

• Quais são os resultados do estudo?

• Quais ações o DAEE pretende realizar com base nesses estudos?

• Quando será realizado o desassoreamento do trecho do Rio Tietê na extensão de cinco quilômetros entre o Córrego Sabino, em Biritiba Mirim, até a ponte da Avenida João XXIII, no distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes?

“A gente precisa parar de pensar que isso é uma coisa pequena e só se preocupar nos momentos de chuva. Precisamos cobrar dos responsáveis uma ação para que isso possa ser solucionado nos próximos anos”, pontuou Fernandes.