Câmara aprova mudança do nome da avenida das Orquídeas

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na sessão ordinária desta terça-feira (05), aprovou o projeto de Lei 84/2022, que denomina para Avenida Comendador Fumio Horii a atual Avenida das Orquídeas, que liga Mogi das Cruzes e Suzano. A iniciativa foi do vereador Zé Luiz (PSDB). A avenida tem início no Viaduto Prof. Argeu Batalha e término no Rio Jundiaí, no bairro Vila Socorro Velho.

O autor do projeto destacou seu respeito pelo concurso realizado entre os estudantes. Entretanto, o contexto mudou e, com o falecimento do sr Fumio Horii e a comemoração do centenário da imigração japonesa, tornou-se oportuno formalizar através de lei a nomeação da avenida que só existe graças ao empenho dedicado em vida pelo empresário. “Este é o momento de fazer a homenagem ao senhor Fumio Horii, posto que aquela avenida tem um valor emocional para a família e isso não significa desrespeitar o concurso, mas valorizar o legado do grande empreendedor e investidor na cidade de Mogi”, ressaltou Zé Luiz.

O projeto recebeu voto contrário da vereadora Inês Paz (PSOL). “ Acho válido e concordo plenamente com a homenagem ao senhor Fumio Horii, mas tem uma história vinculada ao nome da avenida que foi escolhido democraticamente e à época provocou uma intensa mobilização entre os estudantes da rede pública de ensino. Acredito que seria importante consultar novamente os munícipes sobre a alteração do nome, afinal, houve uma falha burocrática dos poderes Executivo e Legislativo em não referendar o concurso através de uma lei. Acho importante que permaneça o nome avenida das Orquídeas e que a homenagem devida ao senhor Fumio Horii seja feita em outro patrimônio, rua ou até na nomenclatura do bairro”, declarou a pessolista.