Calor exige cuidados contra o câncer de pele

Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostra que o clima do Brasil está mudando rapidamente, com aumento da temperatura e das ondas de calor, especialmente no Nordeste e no Norte. O estudo também mostra que o número de dias com ondas de calor aumentou 520% no Brasil desde 1961.

Com isso, os cuidados com a pele devem ser redobrados, pois os riscos do câncer são altos, principalmente porque o tumor é causado por uma agressão contínua, decorrente de anos de exposição ao sol e/ou a produtos químicos.

Segundo o oncologista Ricardo Motta, o câncer de pele representa cerca de 33% de todos os casos de câncer no Brasil. “O Instituto Nacional do Câncer (INCA) registra anualmente aproximadamente 185 mil novos casos. Essa doença é ocasionada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele, formando diferentes tipos de câncer, com o carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC) sendo os mais comuns, somando cerca de 177 mil novos casos por ano. O melanoma, menos frequente, porém mais agressivo, registra anualmente 8,4 mil casos”.

O especialista explica que pessoas de pele clara, sardas, cabelos claros ou ruivos, olhos claros e histórico familiar de câncer de pele ou queimaduras solares são o maior grupo de risco.