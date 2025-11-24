Calendário esportivo do Clube de Campo de Mogi das Cruzes contou com torneios de beach tennis e tênis

Atividades esportivas estão movimentando o calendário de torneios do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). No dia 15, ocorreu o Finals Beach Tennis e a entrega dos troféus do Ranking de Beach Tennis. O projeto reuniu atletas que, ao longo do ano, disputaram partidas nas quadras do clube em busca das melhores classificações.

Os mais bem classificados foram homenageados com troféus. Na Categoria Feminino A, Luize Machado e Renata Ramalho foram as campeãs, e Sabrina Plannerer e Juliana Lilla ficaram com o vice-campeonato. Na Categoria Feminino B, Laura Marins e Maria Laura Atui conquistaram o título, enquanto Fernanda Sanchez e Grazielle Valde terminaram em segundo lugar.

Pela Categoria Feminino C, Fernanda Julien e Gabriele Ferreli alcançaram o primeiro lugar, e Camila Mattos e Fernanda Martinelli foram as vice-campeãs. Por fim, na Categoria Feminino 35+, Luciana Kock e Rosana Sleiman garantiram o campeonato, e Vanessa Munhoz e Juliana Lilla ficaram com a segunda colocação.

Entre os homens, na Categoria Masculino A, Rogério Genovês e Santiago Palência venceram a etapa, enquanto Ricardo Glória e Henrique Castilho foram vice-campeões. Na Categoria Masculino B, Fabio Cavalcanti e Marcelo Garcia conquistaram o título, e Rodrigo Marcon e Francisco D’Elia ficaram com o vice-campeonato.

Já na Categoria Masculino 40+, Paulo Guerra e Fabio Cavalcanti conquistaram o primeiro lugar, e Luciano Sant’ana e Luiz Cantanhede terminaram em segundo.

Torneio de Tênis

Também no fim de semana dos dias 15 e 16 foi realizado o Torneio Interno de Tênis CCMC, que reuniu 27 tenistas. Na Categoria A, Pedro Vieira levou a vitória, Gustavo Machado foi o vice-campeão e Leandro Perna ficou em terceiro lugar. Na Categoria B, Marcelo Cruz conquistou o título, Rodrigo Nagatani foi o vice-campeão e Danilo Segalla terminou em terceiro lugar.

Na Categoria C, Pablo Pires venceu a disputa, Daniel Correa foi o vice-campeão e Thiago Waiser ficou em terceiro lugar. Na Categoria Feminino Prata, Elizabete Nauata conquistou o primeiro lugar, Gabriela Kuroba terminou como vice-campeã e Izabelita Vargas ficou em terceiro.

Para o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, os torneios reforçam a importância das atividades esportivas para os associados: “As duas competições reuniram atletas de diferentes categorias e mostraram o envolvimento de todos com as modalidades. A presença de tantos competidores mostra o comprometimento dos praticantes das modalidades e reforça o papel do clube em oferecer estrutura e organização para que todos possam evoluir e competir”, destacou.

Ambas as competições contaram com o patrocínio de O Boticário e Clínica CEOOT.

