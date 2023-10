Cai o número de mogianos em situação de pobreza

Após um longo período de contínuo crescimento, caiu o número total de famílias em pobreza e extrema pobreza no município. Eram 45.819 famílias nesta situação em fevereiro deste ano e, em junho, o número caiu para 38.984, ou seja 6,8 mil a menos. Dentro desse mesmo período, o valor da renda per capita considerada pobreza subiu de R$ 210 para R$ 219. Ainda assim, considerando o panorama geral, segue valendo o cálculo de que uma em cada cinco pessoas do município se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza.

Os dados foram divulgados pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, que esteve na Câmara de Mogi esta semana para a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2023.

Além desses números, a pasta também relatou que cerca de 34% da população mogiana está inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), o que corresponde a aproximadamente 153 mil pessoas. A apresentação também mostrou que, até junho de 2023, 8 mil novas pessoas foram inscritas no programa do Governo Federal.