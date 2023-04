Caça aos ovos de Páscoa é a atração do Mogi Shopping no fim de semana 

A programação especial de Páscoa do Mogi Shopping continua no fim de semana prolongado, com o Coelhinho e sua turma, caça aos ovos gratuita e fábrica de chocolate com oficina de biscoitos.

No sábado (8/4), acontece a tradicional brincadeira de caça aos ovos de chocolate. A participação para a criançada é de graça, mas é necessário fazer a inscrição prévia no APP do shopping.

Nesse dia, a programação começa às 14h com a presença do Coelhinho na Fábrica de Chocolates IGA, onde as crianças terão recreação e pintura facial, com direito à distribuição de cestinhas. Depois, em duas turmas, às 16h e às 18h, a garotada sairá à procura dos ovos de Páscoa.

Ovinhos de chocolate também foram espalhados pelo empreendimento para os clientes adultos.

Outra atração é a Fábrica de Chocolates IGA, onde as crianças brincam em uma divertida oficina de produção de biscoitos.

A fábrica funciona todos os dias, até domingo, com sessões no período da tarde, com exceção da quarta-feira, com sessões de manhã. Podem participar crianças de 7 a 15 anos. Para as oficinas, que têm duração média de 30 minutos, o valor é de R$ 20. Inscrições devem ser feitas pelo APP Mogi Shopping.

Horário diferenciado

O Mogi Shopping terá horário de funcionamento diferenciado neste final de semana prolongado com feriado.

Sexta-feira Santa (7/4) e Domingo de Páscoa (9/4), as lojas funcionarão das 14h às 20h (lojistas podem, opcionalmente, abrir mais cedo, às 10h, e fechar às 22h). No sábado (8/4), o funcionamento segue normal, das 10h às 22h.

A Praça de Alimentação funcionará todos os dias, no horário de sempre, das 11h às 22h.

A programação do cinema pode ser consultada no aplicativo do shopping.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Programação de Páscoa do Mogi Shopping

08/04 (sábado)

Caça aos Ovos – Com a presença do Coelho na Fábrica de Chocolates IGA

Evento gratuito

Inscrições no APP

14h – Recreação, pintura facial, distribuição de cestinhas

16h – Caça aos ovos nas lojas parceiras (1ª turma)

18h – Caça aos ovos nas lojas parceiras (2ª turma)

Até 09/04

Fábrica de Chocolates IGA

Idade: 07 a 15 anos

Duração aproximada da atividade: 30 minutos.

Inscrições antecipadas pelo APP

Valor da atividade: R$ 20,00

Agenda da oficina de biscoitos: