Cabeleireira de Mogi é eleita rainha do 27º Encontro de Adultos do Mercosul e América Latina

A cabeleireira Vera Lúcia da Silva Casemiro, 67 anos, moradora de Mogi das Cruzes, foi eleita rainha do 27º Encontro de Adultos Maiores do Mercosul e América Latina 2025, realizado no dia 11 de abril (sexta-feira), em Balneário Camboriú-SC.

Paranaense da cidade de Telêmaco Borba, ela mora há 61 anos em Mogi das Cruzes e atua há mais de três décadas como cabeleireira na cidade. “Foi uma vitória maravilhosa, pois concorri com mulheres de cinco países da América Latina. Para mim significa muito ter chegado à longevidade com saúde, vontade de viver e saudável. Esta é minha cidade de corpo, alma e coração e pretendo concorrer em vários outros concursos, sempre representando Mogi”, revela.

A trajetória vitoriosa de Vera Lúcia em concursos de beleza teve início no ano de 2022, quando conquistou, entre 43 candidatas, o título de Miss Elegância Melhor Idade em Mogi das Cruzes. No ano seguinte, sagrou-se Miss Mogi, disputando com outras 54 mulheres.

Já em 2024, a cabeleireira foi eleita Miss Elegância no 26º Encontro de Adultos Maiores da América Latina, vencendo 68 concorrentes de várias cidades do Brasil, além do Chile, Paraguai, Argentina, entre outros países.

O secretário municipal da Longevidade, Mauro Yokoyama, que recebeu a visita de Vera Lúcia, na prefeitura, antes de sua ida para o concurso em Santa Catarina, comemorou a conquista. “Mogi das Cruzes, com a Secretaria da Longevidade, vê essa vitória da Vera como um incentivo, pois a terceira idade está em atividade e o convívio social é de suma importância para uma qualidade de vida melhor”, destaca.

