Brindes e ofertas na Semana do Consumidor é no Suzano Shopping

Com nota fiscal de compra de qualquer valor, mediante cadastro no aplicativo do shopping, é possível brincar em jogo de tabuleiro e ganhar presente na hora, em ação especial, nos dias 14 e 15

No mês em que se comemora o Dia do Consumidor (15 de março), o Suzano Shopping celebra a data com uma semana repleta de promoções exclusivas em seu mix de lojas e uma ação especial que premiará clientes com brindes.

Desta segunda-feira (10) até sábado (15), diversas ofertas serão divulgadas nas redes sociais do empreendimento, como Facebook e Instagram (@suzanoshopping). Os lojistas que participam da campanha prepararam promoções imperdíveis e condições vantajosas em uma variedade de produtos, em homenagem aos consumidores.

Além disso, os clientes podem ganhar brinde em um divertido jogo, na sexta-feira e no sábado (dias 14 e 15), das 14h às 18h, na praça de alimentação.

Para participar desta ação é necessário baixar o aplicativo do Suzano Shopping, realizar o cadastro, resgatar um voucher (disponível a partir do dia 12/3) e apresentar um cupom fiscal de compra, de qualquer valor, para participar do jogo e ganhar o brinde (válido um por CPF).

Só valem notas de compras realizadas no shopping durante o período da campanha, entre 10 e 15 de março. O aplicativo, para o cadastro, pode ser baixado gratuitamente na APP Store e Play Store, ou pelo link: https://suzano.shopping.

No jogo, o cliente irá depositar uma moeda no topo de um tabuleiro e ela descerá através de obstáculos até cair em uma das três áreas de pontuação — 25, 50 ou 100 pontos. O presente, que o consumidor levará na hora, corresponderá ao local onde a moeda cair (os mimos são limitados e distribuídos por ordem de participação, conforme disponibilidade).

O Suzano Shopping é o destino certo para melhores experiências de compras em seu amplo mix de marcas e produtos dos mais variados segmentos, como roupas, calçados, acessórios, cosméticos, artigos para crianças, esportes, presentes, utilidades para a casa, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, entre outros.

Entre uma compra e outra, os visitantes também podem fazer uma pausa na praça de alimentação, que oferece opções gastronômicas que agradam a todos os paladares, e ainda descontrair nas opções de lazer para todas as idades, como brinquedos e parque de diversões, cinema, boliche, entre outras.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é o principal centro comercial da região, ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é a responsável pela administração do empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h. O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com.br ou pelo telefone (11) 2500-7940.

O Suzano Shopping é o destino certo para experiências de compras, em Suzano