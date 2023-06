Brincadeiras juninas gratuitas agitam o final de semana no ComVem Mogilar

O ComVem Mogilar vai promover diversas brincadeiras juninas para a criançada neste final de semana. O evento é gratuito e será realizado na sexta (23), no sábado (24) e no domingo (25), das 12 às 18 horas, na entrada principal do mall, entre os blocos 2 e 3.

As crianças poderão se divertir em brincadeiras como boca do palhaço, argolas e pescaria. Quem conseguir atingir os objetivos ganhará brindes, como ioiô, estalinho, cubo mágico e tubo de bolinhas de sabão.

Para participar das atividades, é preciso apresentar um voucher que estará junto com um material de descontos em lojas do ComVem Mogilar. O impresso será distribuído nas redondezas do bairro e no próprio mall. Cada tabloide dará direito a participar de duas brincadeiras.

O ComVem Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no Mogilar, em Mogi das Cruzes.