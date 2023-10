Breve História do Alto tietê – Salesópolis

O nome da cidade de Salesópolis vem de Sales, nome do presidente Campos Sales, e Polis do grego que quer dizer Cidade de Sales. Era caminho dos índios Gueromimi, e também como quase todos os povoados entre São Paulo e Rio de Janeiro, pouso para tropas de quem se dirigia do litoral ou mesmo de Paraibuna para chegar até São Paulo. O primeiro núcleo de casas chamava-se Nossa Senhora da Ajuda.

No ano de 1832, passou por ali a famosa Estrada do Pe. Dória, que foi construída a partir de São Sebastião para fazer ligação até São Paulo. Alguns historiadores dizem que foi ponto da rota de negociantes de escravos. Até o começo do século XIX, o povoado produzia muito milho, mandioca e rapadura que eram levados para a vila de Mogi das Cruzes e até São Paulo, através dos tropeiros. Com a chegada do café em Paraibuna e Santa Branca, o local também se beneficiou na economia.

Segundo a história oficial, a cidade foi fundada em 28 de fevereiro de 1838 por Domingos Freire de Almeida, Alferes José Luiz de Carvalho, Aleixo de Miranda e Francisco Gonçalves de Melo. Foram eles que doaram terras para a formação do Distrito de São José do Paraitinga.

Em 24 de março de 1857, a vila de São José do Paraitinga foi elevada a Município. O nome Paraitinga veio do rio que passa no sopé da montanha, onde está a cidade. Em 16 de novembro de 1905, o nome da cidade foi mudado para Salesópolis, numa homenagem ao Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales.

Salesópolis já foi grande produtora de carvão, devido a derrubada da mata virgem para a lavoura.

A produção de fumo também ganhou destaque, sendo exportado pelo porto de São Sebastião. Em 1920, os espanhóis aqui chegaram e introduziram o plantio da batatinha. Depois vieram os imigrantes japoneses com suas imensas lavouras de verduras e legumes para abastecer São Paulo.

Logo depois chegou o eucalipto, primeiro para produção de carvão e agora para abastecer as fábricas de celulose.

Nas últimas décadas, Salesópolis tornou-se um dos locais onde a água assume importância fundamental. Nasce ali o Rio Tietê. O município tem quatro represas. Duas barram o Rio Tietê, uma no Rio Paraitinga e outra em Ribeirão dos Campos. As obras controlam as enchentes e, principalmente ajudam a abastecer os moradores de São Paulo com água potável.

