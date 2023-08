Breve História do Alto Tietê – Guararema

A partir de hoje e nas próximas sete edições, vamos fazer um passeio histórica pelas cidades do Alto Tietê, começando por Guararema. Assim traçaremos um esboço com a história das principais cidades do Alto Tietê e suas curiosidades e entender melhor a história da nossa Mogi. Há de se citar também que teve uma época que a região de Mogi englobava todas essas futuras cidades e mais algumas do Vale do Paraíba. Boa leitura!

A população de São Paulo de Piratininga começa a se dispersar, procurando novos caminhos, novos lugares para que pudessem plantar e viver dignamente com sua família. São Paulo, nessa época, estava cheio de gente que não mais teria espaço para novos moradores.

Assim surgiu numerosos núcleos de povoações no caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro, inclusive um, na região do médio Paraíba.

Em 1608, Gaspar Vaz obtém uma sesmaria em Mogi das Cruzes, em 22 de setembro.

Em 1611, Gaspar Vaz funda o aldeamento da Escada para onde são levados os índios catequizados.

O aldeamento é entregue aos jesuítas que sobreviviam a base da lavoura. Ali também era parada obrigatória de tropeiros que iam de São Paulo ao Rio e vice-versa. Como os jesuítas protegiam os índios, começaram a ser mal vistos por todos gerando muito inimigos. E esses inimigos atacavam as aldeias e aprisionavam os índios.

Igreja da Escada – 1947

Os ataques eram tão frequentes no Sul do Brasil e Uruguai que levaram os jesuítas a reclamarem ao Papa que, em 1640, declarou os índios da América, livres. Com isso, os colonos decidiram pela expulsão dos jesuítas. de toda a Capitania.

Em 1652 os jesuítas ergueram a primeira capela no Arraial e em 1654 ergueram uma capela em louvor a Nossa Senhora da Escada.

Um dos índios, que era chamado pelos portugueses de Sebastião Silva, foi nomeado Capitão-Mor dos índios do Arraial da Escada, no dia 15 de dezembro. Neste ano a Capela original foi demolida por estar em mal estado de conservação e deu lugar à nova Capela.

Com a chegada dos Franciscanos, um alojamento foi erguido e passou a funcionar como um convento. Construído em taipa de pilão, aliás, como todos as casas e edifícios da época. Inicialmente, a Capela recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição, mas logo mudaram para Nossa Senhora da Escada.

Em 1846 em 19 de fevereiro, o Arraial da Escada foi elevado a Freguesia da Escada, pelo seu desenvolvimento.

Em 1890, o Decreto de 08 de janeiro, a sede do Distrito da Paz da Escada foi transferida para o povoado de Guararema.

Em 1898, pela Lei nº 528 de 3 de julho, o povoado de Guararema foi elevado a Município.

Em 1899 é instalado a primeira Câmara Municipal de Guararema.

Em 19 de setembro de 1906, a Sede Municipal foi elevada à categoria de Cidade, pela Lei nº 1038.

Em 1941 foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o conjunto representativo da Arquitetura Colonial Brasileira, construído em 1734, no dia 25 de janeiro.

