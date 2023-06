Brenô e banda anunciam turnê ‘Floresça’ em Mogi e Guararema

Para Brenô, cantar é uma missão de vida. Prova disso é ‘Floresça’, o mais recente álbum do artista, que vem para estimular que os ouvintes reflitam e promovam mudanças internas. E agora, ao anunciar uma turnê de circulação deste repertório, a partir de recursos da Lei de Inventivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), o projeto passará, entre junho e julho, por pontos descentralizados de Mogi e Guararema, com o objetivo de ampliar a proposta e fazer “florescer o que há de melhor na essência de cada um”.

São cinco shows gratuitos e com classificação indicativa livre em locais públicos de Mogi das Cruzes, nos bairros Vila Nova União (11/06), Novo Horizonte (18/06), Jardim Bela Vista (25/06), Jundiapeba (02/07) e Centro (09/07), e também uma apresentação na Vila de Luís Carlos, em Guararema (16/07). Em todas as datas serão arrecadados alimentos não perecíveis que serão encaminhados para o projeto Missão Intensidade, localizado no bairro Novo Horizonte.

Com a banda formada por Brenô nos vocais e violão, Kau Caldas na bateria, Cleber Lopes na guitarra, Evandro Andrade no baixo, Vitor Arantes no teclado, Mony Mariano como backing vocal, Léo Zerrah como técnico de áudio, Fábio Blanco como assistente de som e Deizy Mano na produção, o projeto conta com convidados especiais e tem o objetivo, além de valorizar os artistas locais e a produção autoral de conteúdos, “divulgar e fortalecer a arte e cultura de Mogi dentro e fora da cidade”.

As músicas que compõem o repertório são as 11 reflexões lançadas em 2022, também com recursos angariados junto a empresas como a GlobalMed pela Lei de Inventivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC). São faixas em estilos como MPB, reggae, jazz e groove, que mostram “reflexões, questionamentos e experiências vividas pelos compositores durante a pandemia”.

Sendo assim, o disco fala sobre amor, tempo, vida. Em outras palavras, Floresça é sobre o que nos faz feliz, sobre tudo o que importa, e já pode ser ouvido nas principais plataformas digitais, após ter sido lançado com shows no Teatro Vasques e também no Sesc Mogi das Cruzes.

Mesmo assim a turnê de circulação tem sabor especial, pois como o artista define, traz a proposta de “horizontalizar e descentralizar a cultura”.

“Há muitos lugares que acabam sendo ‘esquecidos’ pelas iniciativas do poder público. Nos bairros mais afastados, nas periferias, as manifestações não chegam. Mas como diz Gilberto Gil, a cultura é ordinária, ou seja, é fundamental e faz parte do dia a dia. Se água e comida são alimentos para o corpo, cultura é alimento para a alma”, explica Brenô, que selecionou estrategicamente os locais dos shows.

Aliás, mais do que apresentações musicais, ‘Floresça’ oferece muito mais. Para “proporcionar boas referências artísticas” ao público, principalmente aos jovens, a equipe programou uma série de atividades.

Cada show terá um artista convidado, que tocará canções autorais e também uma composição feita em parceria com Brenô. E além da presença de Karen Santana, Valéria Custório, Lucas Tadeu, Niw Rapper, Sandra Vianna e Mariana Ferraz, haverá intervenções artístico-visuais, como exposições de desenhos e pinturas, contação de histórias e muito mais.

Detalhes sobre as apresentações, como locais, horários e informações do projeto como um todo estão disponíveis no site do cantor, www.obrenoficial.com.br.