Braz Cubas abre novas vagas para atendimento psicológico gratuito

O Centro Universitário Braz Cubas, instituição pertencente ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, por meio do curso de Psicologia, abriu novas inscrições aos atendimentos psicológicos para o segundo semestre de 2022, que ocorrerão a partir de agosto de 2022.

Por meio de diferentes abordagens psicoterapêuticas, o Serviço-Escola de Psicologia da Braz Cubas busca promover a saúde mental e a prevenção de transtornos mentais. Os atendimentos são gratuitos ou a custo social, dependendo da avaliação do perfil de renda, e são realizados de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h. E eles poderão ser individuais ou em grupo.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas presencialmente no prédio da saúde da Instituição, com acesso pela portaria 4. Para esse mês de julho, elas deverão ser realizadas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A pessoa precisa estar munida de RG e/ou encaminhamentos médico, se houver. Podem participar também adolescentes a partir dos 16 anos de idade, e a inscrição deles deve ser feita pelos pais e/ou responsáveis.

Após esse procedimento, os pacientes serão convocados para atendimentos conforme a disponibilidade de vagas e horários, a partir do segundo semestre de 2022.

Serviço

Atendimento psicológico na Braz Cubas

Inscrições: gratuitas e presenciais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Endereço: Av. Francisco Rodrigues Filho, n° 1233, Bairro Mogilar, Mogi das Cruzes (SP); portaria 4 para acesso ao prédio da saúde

Documentos: RG e/ou encaminhamentos (se houver). No caso de adolescentes, a inscrição deve ser feita pelos pais e/ou responsável

Dias dos atendimentos: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, a partir de agosto de 2022

Público-alvo: adolescentes a partir dos 16 anos e adultos