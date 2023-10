Brasil desenvolve tecnologia para reduzir desperdício alimentar

O Brasil acaba de dar um passo importante rumo a uma geração ainda mais saudável. A área de Pesquisa e Desenvolvimento da BRC Ingredientes alcançou após alguns anos de pesquisa a fórmula do primeiro conservante de alimentos potencialmente pós-biótico, que reduz o índice de sódio de 12,5% para apenas 1% e ainda gera uma efetividade na conservação dos alimentos 5 vezes maior que conservantes usados até então. A expectativa é que esse produto esteja disponível ao mercado até 2024.

O desenvolvimento foi alvo de uma tese de doutorado apresentada na Universidade de Padova, na Itália, a meca da engenharia alimentar no mundo e diferentes artigos científicos apoiados pela BRC que há mais de 10 anos busca desde a cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, quebrar paradigmas impostos pela indústria de conservantes atuante no Brasil. “Trabalhamos para crescer, usando nosso conhecimento para reduzir a fome a partir de alimentos mais duráveis e saudáveis”, diz o CEO Lucas Costa.

“O conservante que desenvolvemos é o primeiro no Brasil a não fazer mal à saúde”, destaca o CEO que também é engenheiro de alimentos. E isso é explicado de maneira simples: com a sua efetividade maior, é necessário um menor volume de conservante para manter o mesmo tempo de validade atual. No entanto, se for mantido o volume de conservante aplicado, conforme a regulamentação vigente, será cinco vezes o tempo de vida útil de um alimento, evitando assim desperdício.

Atualmente, no Brasil, segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 30% de todos os alimentos produzidos no País são jogados fora. Isso significa algo em torno de 46 toneladas de alimentos, a cada 12 meses. “Esse avanço no processo de conservação de alimentos nos dá a certeza plena de que o Brasil tem condições de reduzir drasticamente os índices de fome hoje em dia assolam o nosso País”, sentencia Costa.

Com as novas características desse conservante intitulado CPPB5 há um impacto possível também no que tange à melhora na saúde do brasileiro. De acordo com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (USP), na última década o os alimentos ultraprocessados foram consumidos 5,5% mais. E se constatou ainda pela pesquisa que 20% das calorias consumidas pelos brasileiros vêm desse tipo de alimento.

Quando consumidos em excesso, os possíveis males são diversos: alergias, doenças cardiovasculares, doenças do intestino, problemas gástricos até mesmo câncer. E quando sódio entre em cena em excesso, o risco de aumento na pressão arterial sobe, além de promover inchaço, retenção de líquidos e comprometer os rins. A meta de consumo de sódio/dia estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 5 gramas. Porém, atualmente o consumo diário, bate 10,8 gramas.

Novos horizontes

Com a nova descoberta, a BRC Ingredientes projeta anos ainda mais promissores pela frente e já iniciou o processo de preparação para alçar novos voos. Segundo o CEO, “nos últimos cinco anos crescemos em média 35% ao ano e queremos mais”. De acordo com os últimos dados da empresa, 2023 deve terminar com um avanço de quase 20% no faturamento bruto e a projeção para 2024 é chegar a um crescimento de 26% sobre o ano anterior. E a estratégia para alcançar esse crescimento consistente já está traçada.

A BRC trouxe a XR Advisor, empresa especializada em M&A (fusões e aquisições, na tradução livre), que atua com smart money no mercado de private equity, para promover refinamento nas operações da BRC, no que tange à governança corporativa e suporte as fusões e aquisições. Hoje, a empresa de quase 100 colaboradores tem planta em Rio Claro, mas já projeta movimentação que vai mudar seu ritmo cadenciado. “Esse crescimento sustentável é nosso norte e vamos atuar para levar segurança alimentar a todo o País e também para o mundo”, finaliza Rodolfo Oliveira, CEO da XR Advisor.