Botequim Reencontro aquece a noite fria com música, amizade e nostalgia

Evento do CCMCfoi uma noite ao som de clássicos do rock e boa gastronomia

Nem o frio afastou os cerca de 400 convidados que prestigiaram a terceira edição do Botequim Reencontro, realizada na sexta-feira (13) pelo Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). Com o tema “Peace, Love and Rock”, a festa celebrou os laços de amizade e a alegria do convívio em uma noite animada por música ao vivo, boa comida e um clima acolhedor.

Transformado em um verdadeiro palco de celebração, o Salão Social “Wilson Cury” foi tomado por um público empolgado, que cantou e dançou ao som da Banda Combo. No repertório, sucessos do rock nacional e internacional, incluindo músicas de Capital Inicial, Queen, ACDC, Guns N’ Roses e Bon Jovi, deram o tom nostálgico e vibrante da noite.

Além da trilha sonora envolvente, os convidados puderam saborear um cardápio variado de porções, salgados e bebidas, assinado pelo Buffet Perfil, que reforçou o clima descontraído e acolhedor do evento.

Para a diretora social do CCMC, Karin Camargo, a edição reafirma o sucesso da iniciativa no calendário do clube. “Ver o salão cheio, mesmo com o frio, mostra o quanto os convidados abraçaram esta festa. O Botequim foi pensado para celebrar bons encontros, boa música e a convivência. A Banda Combo entregou uma apresentação marcante e todos curtiram cada momento”, afirmou.

O Botequim Reencontro consolida-se, assim, como um dos eventos mais esperados do calendário social do clube, reunindo associados e amigos em torno da celebração da alegria e da boa companhia — mesmo quando as temperaturas caem.

Crédito: Moraes e Paiatto

Público é embalado por sucessos do rock com a Banda Combo