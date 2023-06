Boa Vista deve ficar sem abastecimento de água até quinta-feira

Para assegurar a qualidade da água captada e distribuída à população e o bom funcionamento do sistema de abastecimento do Jardim Boa Vista, em Biritiba Ussu, o Semae fará a manutenção preventiva do poço que atende o bairro. O serviço está previsto para começar às 8h da próxima segunda-feira (12/06) e terminar por volta das 16h de quinta (15/06).

Será necessário paralisar a operação e a autarquia recomenda aos moradores economia no consumo de água. A normalização do abastecimento está prevista para a noite de quinta-feira, devendo se estabilizar na madrugada de sexta (16).

Para amenizar os efeitos da paralisação, no período de interrupção o atendimento será por meio de caminhões-pipa que abastecerão o reservatório do bairro. Para mais informações, o telefone do Semae é o 115.