O Mogi Shopping será palco de um Carnaval voltado para as crianças e suas famílias no dia 14 de fevereiro. Pela primeira vez na região, o empreendimento recebe o Bloquinho Gente Miúda, referência do Carnaval infantil em São Paulo, com a proposta de oferecer uma folia inclusiva, colorida e preparada para receber foliões de todas as idades, com organização e cuidado na estrutura.

A programação começa às 12h com a Sessão Azul, destinada a crianças com deficiências ocultas, em um ambiente adaptado, acolhedor e mais tranquilo. A iniciativa busca garantir bem-estar e respeito, ampliando o acesso à festa para todos os públicos.

A partir das 13h, o bloquinho abre alas para o público em geral, com atividades até as 19h. Estão previstas apresentações das bandinhas às 14h e às 16h30, além de desfile de fantasias às 16h, pintura facial, pintura de cabelo e brincadeiras, convidando as crianças a participarem da festa de forma lúdica e segura.

A participação é gratuita, mediante resgate de ingressos pelo aplicativo do Mogi Shopping, a partir das 17h do dia 10 de fevereiro. As vagas são limitadas.

O evento será realizado na Praça de Eventos Central. O Mogi Shopping funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas das 10h às 22h de segunda a sábado e das 14h às 20h aos domingos e feriados. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4798-8800, pelo aplicativo do empreendimento ou pelo perfil @mogishopping nas redes sociais.

