Bloco Minhoqueens divulga a agenda oficial do Carnaval 2024

O Minhoqueens, um dos mais populares blocos LGBTQIAP+ de São Paulo, confirmou a programação oficial do Carnaval 2024 que este ano conta com o tema “ O amor é essencial”.

O tão aguardado pré-carnaval já tem data e acontece no próximo dia 02 de fevereiro. A festa terá início a partir das 23 horas na Audio, casa de shows localizada no bairro Barra Funda e contará com a presença ilustre da drag queen Aretuza Lovi, nome mais que querido e desejado pelos foliões que acompanham o bloco.

Já o desfile de rua, que no último ano reuniu cerca de 200 mil foliões, acontecerá no dia 10 de fevereiro, sábado de carnaval, a partir das 12h na região da República com concentração na famosa esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João e contará com um super show da cantora drag queen Lia Clark.

A expectativa para este ano é enorme por parte dos organizadores que fazem questão de vivenciar cada detalhe.

“ O Minhoqueens prega o amor e a diversidade em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAP+. Cada parte de nós estará virando nesta energia pois afinal, o amor é essencial!” explicam Mama Darling e Luis Giusti, organizadores do bloco.

Nas ruas desde 2016, o Minhoqueens é considerado o primeiro bloco Drag Queen do Brasil e busca abraçar a diversidade com diversão, respeito e muita música Pop.

AFTER DOS BLOCOS

Para os foliões mais animados, o Minhoqueens preparou uma série de festas after bloco nos dias do carnaval em várias casas da região central. O primeiro será o after do Bloco Minhoqueens que vai acontecer pós-bloco na Kat Klub, localizada na rua Augusta, das 17h às 23h.

Confira a programação completa dos eventos no perfil @minhoqueens nas redes sociais.

Festa Pré-Carnaval Minhoqueens

Data e Horário: 2 de fevereiro, das 23h até às 6h

Local: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Água Branca, São Paulo (SP)

Ingresso: https://www.sympla.com.br/0202—pre-carnaval-do-bloco-minhoqueens__2296243

Desfile Oficial do Bloco Minhoqueens na rua

Data e Horário: 10 de fevereiro, das 12h até às 18h

Local: Avenida Ipiranga com Avenida São João