Bloco Frenéticos está de volta para agitar o Carnaval mogiano

Depois de dois anos sem sair às ruas por conta da pandemia da Covid-19, o Bloco Frenéticos estará de volta à Mogi das Cruzes com a sua tradicional festa de Carnaval, neste sábado, dia 11 de fevereiro. O evento promete reunir mais de 500 foliões e vem gerando bastante expectativa em quem participou das edições anteriores.

Os foliões vão se concentrar na Rua Júlio Prestes, a partir das 19 horas, onde haverá um caminhão de som com apresentação de professores de dança e a presença da bateria da Acadêmicos da Fiel, entre outras atrações. Às 23h, o Bloco Frenéticos sairá da Júlio Prestes e seguirá pela Rua Barão Jaceguai sentido a Rua Carmela Dutra, onde seguirá até a Rua Capitão Manoel Rudge e percorrerá no entorno da Praça Norival Tavares até a Rua Coronel Souza Franco, local em que o trajeto termina para que a folia tenha continuidade na casa noturna Sky Hookah House, número 221, com entrada gratuita para todos que estiverem com a camiseta do evento.

“A nossa festa voltou” é o tema deste ano, simbolizado por uma fênix dentro de um carrinho de supermercado, representando a celebração à vida e a retomada deste tradicional evento da cultura brasileira.

Os organizadores utilizaram a fênix como referência a superação e o ressurgimento deste momento de alegria e diversão entre os foliões que poderão aproveitar a festa outra vez. Já o carrinho de supermercado que também aparece no abadá resgata a história do bloco, iniciado há 14 anos com um grupo de amigos que não conseguiu camiseta para participar de um outro bloco da cidade na época, e decidiu criar a sua própria festa, como explica o fundador deste evento cultural mogiano, Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos.

“Como brincávamos muito com a ideia de sermos frenéticos, nos intitulamos desta maneira e colocamos as nossas bebidas em um carrinho de supermercado para andar pelas ruas de Mogi. Nos divertimos muito e no ano seguinte nos reunimos novamente e o grupo foi crescendo até virar a festa que fazemos hoje”, contou Bi Gêmeos.

O Bloco Frenéticos completa 14 anos de história, sendo essa a 12ª edição com a festa na rua. “Em 2021 e 2022 não tivemos Carnaval, mas mantivemos o trabalho social que anualmente desenvolvemos com o nosso bloco e fizemos o Frenéticos Solidário para arrecadar fraldas descartáveis para adultos e doamos para entidades de Mogi que atendem pessoas em tratamento contra o câncer”, reforçou o fundador do Frenéticos, Bi Gêmeos.

Para participar do Frenéticos 2023 basta adquirir o abadá no Bar do Piauí (Rua Barão de Jaceguai, 1410 – Centro) ou no Eskina Bar (Rua Cel. Souza Franco, 1343 – Centro) pelo valor de R$ 40 (2º lote). Você também pode fazer a sua reserva comprando pelo WhatsApp (11) 5196-9096. Mais informações sobre o evento podem ser encontradas nas redes sociais através do @freneticosmogi.