O carnaval de rua de Mogi das Cruzes ganha um novo integrante neste fim de semana. O Bloco Cultural e Carnavalesco “Filhos de Yayá” faz sua estreia no domingo, dia 15 de fevereiro, com concentração às 16 horas, na Praça do Shangai, em frente à Cafeteria Roça Chic.

Aberto ao público e gratuito, o bloco surge com a proposta de fortalecer o carnaval mogiano e promover um resgate cultural e histórico, destacando a trajetória de Dona Yayá e sua importância para o desenvolvimento de Mogi das Cruzes e também da cidade de São Paulo. Com o lema “Onde a cultura ocupa a rua, a história também desfila”, a iniciativa pretende unir alegria, memória e identidade local.

A organização orienta que, para garantir um ambiente de harmonia e segurança na estreia, o público não consuma bebidas em recipientes de vidro na praça e preserve o jardim e a estrutura do espaço público.

O bloco é realizado pela Agência Clip Comunicação Integrada e pelo Instituto Léa Campos, com apoio da Roça Chic, TV COM BRASIL Alto Tietê, Vinheta Pop, (Re)Descubra Mogi e Glauco Ricciele.

Segundo Rodrigo Fernandez, sócio da Clip Comunicação Integrada, a proposta vai além da folia. “Fico muito feliz em ver esse projeto ganhar forma. O Bloco Filhos de Yayá nasce com a missão de ocupar as ruas com cultura, memória e alegria. Queremos que as pessoas sintam orgulho da nossa história e celebrem juntas a força cultural de Mogi das Cruzes”, afirmou.

A também sócia da agência de comunicação, Taciana da Paz, destaca a relevância do movimento para a cidade para ilustrar a importância do bloco: “Para nós, que estamos à frente da Clip, é emocionante contribuir para um projeto que une comunicação, cultura e pertencimento. O bloco não é só festa, é um reencontro com as nossas raízes e uma forma de valorizar quem construiu a história de Mogi”.

Tatiana Valente, também sócia da Clip Comunicação Integrada, reforça o convite à participação coletiva e explica o quão é importante as pessoas aprenderem mais sobre a história da sua cidade. “Acredito muito na força dos encontros. O Filhos de Yayá é um chamado para que a população viva o carnaval com consciência, respeito e alegria, celebrando nossas raízes e transformando a rua em um espaço de cultura, história – tão importante para o nosso pertencimento – e união”, declarou.

A expectativa é que a estreia marque o início de uma nova tradição no calendário cultural da cidade, unindo festa popular e valorização histórica em um só desfile.