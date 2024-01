Bloco do Silva agita o Arena Carnaval São Paulo no dia 27

A quinta edição do Bloco do Silva chega a São Paulo para o pré-carnaval. O show acontece no dia 27 de janeiro, às 13h, no Arena Carnaval São Paulo, e terá a participação especial de Marcelo D2. Além do Bloco do Silva, o evento conta com shows de Jorge Aragão, Melly, Discopédia e Pathy Dejesus. Garanta seu ingresso aqui.

Em edições anteriores, o projeto foi considerado um dos mais buscados da folia nacional em São Paulo e teve seus ingressos esgotados. Em sua última edição, o evento reuniu 40 mil pessoas nas apresentações.

“O Bloco do Silva já marcou a minha vida e a vida de muita gente. Todo verão fazemos juntos essa grande viagem musical, caminhando por tantos lugares com essa grande celebração da vida em torno da música brasileira! Em 2024 seguimos com nossos encontros de exaltação à alegria”, celebra Silva.

A edição do evento passa por Brasília, Belo Horizonte, Recife e São Paulo. Para fazer parte da folia, Silva conta com outros nomes da música como Jorge Aragão, Melly, Pabllo Vittar e muito mais.

O evento tem o patrocínio de Tanqueray, TNT, Shopee, Casal Garcia, Corona, Mate Leão, Schweppes e Click Bus.

Line-Up



Silva feat. Marcelo D2

Jorge Aragão

Melly

Discopédia

Pathy Dejesus

Serviço



Data: 27 de janeiro

Horário: 13h

Local: Memorial da América Latina – Avenida Mário de Andrade, 664 Barra Funda

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/bloco-do-silva-sao-paulo/2199805?referrer=blocodosilva.com