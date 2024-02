Bloco de Carnaval Frenéticos chega ao fim

Depois de 14 anos, os organizadores anunciaram o fim do Bloco Frenéticos em Mogi das Cruzes. O comunicado foi feito pelo fundador Milton Lins da Silva, o Bi Gêmeos, por meio de um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (dia 02) com um agradecimento a todos foliões, amigos, patrocinadores e apoiadores do evento, que por mais de uma década fez parte do calendário festivo da cidade no Carnaval mogiano levando alegria e diversão pelas ruas da cidade, incentivando a cultura, o entretenimento e o turismo no município.



Ao comunicar o encerramento do Bloco Frenéticos, Bi Gêmeos lembrou que o evento Frenéticos que levava centenas de pessoas para as ruas fez parte da sua história, mas que é hora de encerrar esse ciclo e se dedicar a outros projetos por Mogi das Cruzes. Bi Gêmeos também deixa claro que não houve desentendimento entre a organização.

“Durante 14 anos eu, meus amigos e parceiros organizamos um dos maiores blocos de Carnaval de Mogi das Cruzes, o Frenéticos. Desde 2010 nós vivemos momentos importantes na nossa caminhada e é claro que uma parte do evento me ajudou a chegar na atual posição de Vereador da nossa cidade. Sou muito grato por cada pessoa que viveu o Frenéticos comigo, seja na organização, patrocínio ou participação. Mas, em 2024, eu e alguns parceiros decidimos que estamos em uma nova fase da vida. Vivendo momentos especiais entre amigos e família, nos divertimos, sim, mas de outra forma. Espero que vocês entendam a nossa decisão e principalmente, continuem contando comigo e me acompanhando pelas redes sociais. E eu continuo sendo o mesmo Bi divertido, companheiro e simpático, mas iniciando um novo ciclo em minha história”, explicou Bi Gêmeos.