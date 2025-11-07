Black Friday deve impulsionar vendas e movimentar o comércio mogiano

A Black Friday, uma das datas mais aguardadas do varejo, será realizada no dia 28 de novembro, última quinta-feira do mês, e deve movimentar fortemente o comércio de Mogi das Cruzes. A Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) estima crescimento de até 8% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024, impulsionado por promoções, campanhas especiais e o clima de antecipação das compras de Natal.

Nos últimos dias, o movimento nas lojas do Centro já vem aumentando. No domingo (2), a Avenida Voluntário Pinheiro Franco, conhecida como Avenida dos Bancos, registrou grande fluxo de consumidores, demonstrando que o mogiano está atento às ofertas e buscando oportunidades antes da data oficial.

Com descontos expressivos, a Black Friday é também uma chance de antecipar as compras natalinas, evitando filas e aglomerações típicas de dezembro. Entre os produtos mais procurados, estão eletrodomésticos de linha branca, smartphones, eletrônicos, notebooks e itens de moda, setores que tradicionalmente lideram as vendas nesta época do ano.

Além das lojas do Centro, os shoppings da região também preparam ações especiais. O Patteo Urupema Shopping realiza sua tradicional Black Friday no dia 28 de novembro, com descontos que podem chegar a 90% em produtos identificados com etiquetas amarelas, além de um mix variado de lojas e opções gastronômicas. Já o Suzano Shopping também participa da campanha no dia 28 de novembro, oferecendo descontos de até 50% em diversos segmentos e divulgando as ofertas pelas redes sociais e aplicativo oficial.

Para que o bom momento se estenda até o fim de 2025, a ACMC reforça a importância de manter o comércio e os bares abertos aos fins de semana, o que ajuda a manter o Centro ativo, atrativo e com fluxo constante de consumidores.

Os órgãos de defesa do consumidor orientam o público a planejar as compras com antecedência, comparar preços, verificar garantias e evitar aquisições por impulso. A ideia é aproveitar os descontos de forma segura e consciente.

Neste ano, o Sincomércio do Alto Tietê e a CDL Mogi das Cruzes também lançaram uma campanha especial de fim de ano para fortalecer o comércio local. A iniciativa busca atrair consumidores às lojas físicas com premiações instantâneas, cupons e QR Codes para sorteios exclusivos, além de ações de rua, horário especial e decoração temática.

As lojas participantes recebem material promocional oficial, treinamento rápido para equipes e apoio em comunicação visual. O foco é aumentar o fluxo, estimular a compra presencial e fidelizar o consumidor mogiano.

Entre as empresas que aderiram à campanha, a SoberAna Semijoias e Acessórios Finos oferece 10% de desconto na compra de uma peça, 20% em duas e 30% em três ou mais, durante todo o mês de novembro, oferecendo a oportunidade para seus clientes garantirem os presentes de Natal. Já a Aquatec Purificadores disponibiliza, neste mês, 10% de desconto em aparelhos refrigerados, 15% em modelos não refrigerados e 30% em garrafas alcalinas com magnésio ou potássio, oferecendo qualidade para a sua saúde.

No setor fitness, o Soul Studio de Treino Personalizado preparou um pacote especial com mais de R$5 mil em benefícios, incluindo desconto na mensalidade, isenção da taxa de matrícula, avaliação física gratuita, consulta com nutricionista e uma semana bônus com até três aulas gratuitas.

Com iniciativas como essas, o comércio de Mogi das Cruzes entra no período mais aguardado do ano com boas perspectivas. A combinação de promoções atrativas, atendimento de qualidade e ações conjuntas das entidades empresariais promete impulsionar as vendas e fortalecer a economia local.

Comércio de Mogi das Cruzes se prepara para a Black Friday com promoções e campanhas que devem aquecer as vendas de fim de ano