Big Food Festival chega a Mogi com comidas gigantes

A Copa do Mundo é nossa! É com essa inspiração que, em seu “tour” pelo estado de São Paulo, o Big Food Festival não poderia deixar de entrar nessa onda de alegria e confiança dos brasileiros! Por isso, o primeiro fim de semana de dezembro será inesquecível para quem for conhecer e se jogar na experiência inusitada do verdadeiro Festival da “Iguinorança”.

Anote na agenda: será de 02 a 04 de dezembro (sexta a domingo), no Parque da Cidade. Na sexta, dia 2, começa às 16h, e vai até às 22h; sábado (03), das 12h às 22h e domingo (04), das 12h às 20h. Para confirmar presença e ficar por dentro de tudo que terá no festival, basta acessar pelo link: https://fb.me/e/1XRp419Ng

No megaevento, a torcida e o pecado da gula estão liberados para quem adora exageros, comer bem e degustar delícias originais, junto com muita animação. Para os que acham que não vão dar conta das opções gigantes do cardápio, o Espaço As Meninas Feiras e Eventos e a Charrua Produções Artísticas avisam que os visitantes do evento também podem – e devem! – compartilhar os alimentos exagerados com familiares e amigos e se divertir muito!

Sucesso em todas as edições – O Big Food Festival, o Festival da “Iguinorança”, idealizado e promovido pelo Espaço As Meninas Feiras e Eventos e a Charrua Produções Artísticas, foi inspirado nos famosos festivais cariocas e americanos de comidas de rua gigantes, que reúnem clássicos “não gourmetizados” como sanduíches, salgados, doces e outros lanches em quantidades generosas – de encher os olhos e o estômago, com simplicidade e capricho. Também terá comida à vontade nos tamanhos tradicionais.

As oito primeiras edições do Big Food Festival foram incríveis e transformaram este evento em um dos mais queridinhos do estado. A 1ª edição em São Bernardo do Campo, a 2ª, em São José dos Campos, e a 3ª em Santo André foram espetaculares. O mesmo aconteceu com a 4ª edição na zona norte de SP, a 5ª edição na zona sul de SP, a 6ª edição em Sorocaba, a 7ª edição em São Pedro e a 8ª na Avenida Paulista, em SP, que consolidaram o megaevento como sucesso de público, de mídia e entre os influenciadores de todo o país.

“O Big Food Festival literalmente marca a vida dos frequentadores. Em Mogi então, junto com a Copa do Mundo, será uma festança de alegria e diversão! Esperamos vocês com receitas criadas exclusivamente para o evento! Algumas, inclusive, entrando para o Guinness book. Venham passar o fim de semana com a gente!”, convida Elaine Vilela, idealizadora do festival e sócia-proprietária do Espaço As Meninas Feiras e Eventos.

Para animar ainda mais, shows de bandas como a Wood e os Selvagens – Tributo ao rock nacional no dia 02 (sexta), às 19h30; Arthur e seus Lobos – com o melhor pop / rock e indie rock no dia 03 (sábado), às 19h30; e a Crossroad Bon Jovi Tributo no dia 04 (domingo), às 17h. Também a presença em tempo integral de DJ com música eletrônica, flashback, pop, rock e muito mais.

Para as crianças haverá uma área de lazer exclusiva, com ótimas opções de diversão, como o Jump e passeio em mini Fusca! Os pets também são bem-vindos. Tudo com entrada gratuita – o visitante só paga o que consumir.