Big Fone vai tocar no Patteo Urupema Shopping na sexta

O telefone mais famoso do Brasil vai tocar no Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, na próxima sexta-feira (5/1). A ação precede a estreia da edição 24 do Big Brother Brasil e promete muita diversão aos visitantes que estiverem no shopping e prêmios aos participantes da interação, que terá início às 18 horas.

O apresentador do programa Compartilha, da TV Diário, afiliada da Rede Globo no Alto Tietê, Filipe Almeida, comandará a brincadeira. A cada toque do Big Fone, quem atender primeiro terá de responder a uma pergunta aleatória sobre edições passadas do programa. Se acertar, ganha um prêmio.

Serão distribuídos kits de brindes e vales-compra de lojas do mall até o término das perguntas. A atividade é uma parceria do Patteo Urupema Shopping com a TV Diário e o Big Brother Brasil.